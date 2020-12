Balotelli: “Farò di tutto per aiutare il Monza a volare in Serie A”. Ecco quanto guadagnerà

Dopo non aver completato la stagione con il Brescia, Mario Balotelli trova una nuova squadra: è il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri l’attaccante si è presentato a casa dell’AD in pieno centro a Milano, assieme agli agenti Raiola e Rigo. Balotelli ha anche rilasciato una breve dichiarazione alla Rosea: “Ringrazio il presidente Berlusconi e Adriano Galliani per quest’opportunità, farò di tutto per aiutare il Monza a volare in Serie A”.

Balotelli è stato anche ad un passo dal Vasco da Gama ma l’attaccante ex Inter e City sperava di avere altre chance in Italia, specialmente in Serie A ma i contatti avuti nelle ultime ore da Raiola con Galliani ha convinto Balotelli ad accettare l’offerta dei brianzoli. Secondo La Rosea, Mario guadagnerà 500 mila euro più bonus, la metà di quanto ha percepito al Brescia. Tra i bonus, il primo step scatta se Balotelli riuscirà a giocare almeno la metà delle partite ancora in calendario in questa stagione, poi dipenderà dal numero di presenze e, ovviamente, ce ne sarà uno legato all’eventuale promozione in A. A questo punto non resta che attendere l’ufficialità che potrebbe arrivare già domani sera.