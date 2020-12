La Stampa – Balotelli, domani a Monzello: primo giorno dell’ultima occasione

È stata una bella notizia per lui perché sembrava ormai ai margini del calcio italiano e invece con il Monza ha trovato una nuova occasione. Giocherà in Serie B Mario Balotelli, ma si parla per lui di ultima chiamata. La Stampa parla proprio dell’ex nerazzurro, del suo addio all’Inter arrivato dopo il Triplete e quella maglia scaraventata a terra che fece arrabbiare i tifosi e pure i suoi compagni. Da lì poi è iniziata una specie di peregrinazione e tutte le sue avventure, dal City passando al Milan, Liverpool, Nizza, OM e Brescia. Ha avuto allenatori come Mancini, Mou, Mihajlovic. Oggi ha svolto le visite mediche ed è pronto il suo contratto per la firma. “Da domani inizierà ad allenarsi a Monzello, primo giorno di un’altra ultima occasione”, scrive il quotidiano La Stampa.

(Fonte: La Stampa)