Balotelli: “Napoli? Per me sarebbe stato un sogno. Ma DeLa non mi ha mai voluto”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l'amichevole contro il Napoli, Mario Balotelli, attaccante dell'Adana Demirspor, ha parlato così della possibilità di approdare al Napoli: "Ho sempre detto che sarebbe stato un sogno per me giocare a Napoli. Purtroppo io rispetto tantissimo De Laurentiis ma penso che lui non abbia mai voluto e per questo motivo io non sono mai venuto a Napoli, io ho sempre detto… magari…", le sue parole.