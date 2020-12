Balotelli: “Deve parlare il campo, non più io. A Galliani ho detto: niente conferenza perché…”

“Ogni volta che parlo, tutto viene sempre travisato”. Esordisce con queste parole Mario Balotelli nell’intervista rilasciata a Chi. “Al dottor Adriano Galliani ho detto che vengo al Monza, ma non voglio fare nemmeno la conferenza stampa di presentazione, perché so che l’argomento si sposterebbe dal calcio. È sempre stato così per me. Deve parlare il campo, non più io. Sia che segni zero gol o 10 gol, fino a maggio parleranno le mie azioni in campo. È giusto così, sono stanco di vedere Balotelli al centro di polemiche quasi sempre inutili”.

Paolo Rossi: “Ho avuto la fortuna di conoscerlo. Prima di essere un calciatore era davvero una gran brava persona, uno come pochi”.

Balotelli al GF Vip? “Dopo quello che mi ha raccontato Enock, temo proprio di no. Riuscirei a resistere 30 secondi, di questo ne sono sicuro… Ora vado a dormire perché domani abbiamo allenamento presto. Mi raccomando! Poi devo chiamare Mino per dirgli che ci siamo sentiti per “Chi” e so già che mi farà la ramanzina. Ma ho detto la verità e va bene così. Mi raccomando: dite che non ho voluto fare la conferenza”.

(Chi)