Giordano: “Balotelli non ha alcun talento, è sempre stato sopravvalutato”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ha usato parole non proprio lusinghiere nei confronti di Mario Balotelli, in rotta con il Brescia e a un passo dall’ennesima occasione calcistica fallita. Ecco le sue dichiarazioni:

“Balotelli non ha talento. Hanno battezzato che fosse qualcosa di straordinario in campo e pessimo fuori. In campo ha avuto forza fisica ma non talento, non gioca con il compagno di reparto. E’ stato sopravvalutato da subito. Il talento lo ha avuto Cassano, che ha fatto qualcosa di più rispetto a Balotelli“.

(Fonte: TMW Radio)