Ex Inter, Mario Balotelli ha trovato una nuova squadra in Italia: i dettagli

Gianluca Di Marzio ha dato l’annuncio a Skysport: l’ex attaccante dell’Inter, Mario Balotelli ha trovato una nuova squadra. Non andrà in Brasile, al Vasco da Gama, come sembrava dovesse accadere, ma resterà in Italia. Giocherà in Serie B con il Monza di Berlusconi e Galliani. La trattativa – ha spiegato il giornalista di Skysport – è stata chiusa poco fa a casa dell’amministratore delegato del club lombardo, alla presenza dell’agente del calciatore, Mino Raiola.

Contratto fino a giugno 2021, lunedì farà le visite mediche e se le passerà potrà cominciare la sua nuova avventura. Inizierà poi subito ad allenarsi e sarà a disposizione di Brocchi perché è un giocatore svincolato. Pronto per la sua nuova occasione. Forse l’ultima per dimostrare il suo talento.

(Fonte: SS24)