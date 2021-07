Ex Inter: Balotelli all’Adana Demirspor, le cifre del nuovo contratto triennale

L'ex attaccante dei nerazzurri si è trasferito ufficialmente in Turchia dopo l'esperienza in Serie B al Monza

Mario Balotelli da oggi è un nuovo giocatore dell’Adana Demirspor. L’ex attaccante dell’Inter ha firmato un contratto triennale con il club turco, neopromosso in prima divisione. Come svelato da gianlucadimarzio.com, “l'ex giocatore del Monza percepirà 2,7 milioni di euro all'anno più bonus”. Balotelli è in cerca di riscatto dopo l’avventura in Serie B al Monza.