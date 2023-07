Intervenuto ai microfoni di Teladoiotokyo, Francesco Balzani, giornalista, ha parlato così del mercato della Roma: "Vina e Shomorudov andranno via in prestito, non possiamo più aspettarci entrate dai non titolari. Il mercato lo deve fare Mourinho. De Paul è prendibilissimo con il decreto crescita. Oltre alle cessioni ora serve un colpo in entrata. Frattesi voleva solo l'Inter".