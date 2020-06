Balzaretti: “Conte ha un’arma indispensabile per andare a prendersi gli obiettivi stabiliti”

Federico Balzaretti si è espresso in merito alla coppia di attacco dell’Inter formata da Lukaku e Lautaro, sulla quale punta Conte: “Gli attaccanti nerazzurri? Conte li ha messi sin dal primo momento a giocare insieme, ed ha avuto grande ragione per i numeri e per l’impatto che hanno avuto sul campionato. Sono estremamente completi, hanno profondità, sono forti in area di rigore, hanno strapotere fisico (soprattutto Lukaku) e si riescono a integrare perfettamente anche fuori dal campo. Sono l’arma più importante di questa Inter, l’arma indispensabile di Antonio Conte per andare a prendersi i risultati che si sono prefissi a inizio stagione”.

(Dazn)