Balzaretti: “Inter? Ha vinto con una caratteristica della prima Juve di Allegri”

Le considerazioni dell'ex calciatore dopo il 3-1 dei nerazzurri di Inzaghi in casa della Fiorentina

Federico Balzaretti, opinionista per DAZN, ha commentato la vittoria dell'Inter in casa della Fiorentina. Queste le sue considerazioni sui nerazzurri di Simone Inzaghi: "L'Inter ha vinto con la serenità dei forti, quella che era un po' la caratteristica della prima Juventus di Allegri. Sa soffrire e sa quando colpire per vincere".