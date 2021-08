Balzaretti: “Inter, grande qualità. Se fossi alla Juve mi spaventerebbe una cosa”

Le considerazioni dell'ex difensore ai microfoni di DAZN a proposito di nerazzurri e bianconeri

Federico Balzaretti, opinionista per DAZN, ha confrontato le ultime prestazioni di Inter e Juventus. Queste le sue considerazioni: "L'Inter vista venerdì mi ha lasciato la sensazione di essere una squadra di grande qualità. Appena il Verona ha abbassato un pochino il ritmo, ha preso in mano la partita. La giocata del 2-1 di Correa è straordinaria, sono soluzioni che fanno la differenza. La difesa dell'Inter mi farebbe paura se fossi alla Juventus, perché non ce l'ha nessuno così forte. Dietro i bianconeri mi preoccupano e parlo di fase difensiva, non solo dei difensori".