Udinese, Balzaretti: “Quello col Napoli è un rigorino: manca uniformità. Arbitro e VAR…”

"Ieri l'arbitro era a tre metri, ha valutato l'entità del contatto e non c'era motivo che il Var lo richiamasse - ha aggiunto - il problema è che facciamo riunioni in cui ci spiegano le procedure, ma quello di ieri non è un protocollo corretto: se valuti il contatto regolare bisogna dare valore alla sensibilità dell'arbitro in campo, e noi questo lo abbiamo chiesto e lo chiediamo sempre, altrimenti anche la spinta su Festy Ebosele contro la Fiorentina sarebbe stata rigore se rivista al Var". "Credo che l'arbitro di campo abbia la sensibilità più giusta - ha precisato Balzaretti - il Var dovrebbe intervenire solo quando strettamente necessario", chiude l'argomento.