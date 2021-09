Balzaretti: “Serata perfetta, Inter macchina. Dumfries in più di Hakimi ha…”

Le parole dell'opinionista: "Dumfries? Essendo abituato a giocare a 4 mi sembra più adattabile a livello difensivo rispetto ad Hakimi"

Intervenuto per DAZN dopo Inter-Bologna, Federico Balzaretti, ex terzino e oggi opinionista, ha analizzato così la sfida del Meazza: "Una serata perfetta: l'Inter è una macchina, col Genoa 4 marcatori diversi, oggi 5. Dumfries e Dimarco hanno fatto una partita straordinaria: tantissimi bei segnali. Dumfries? Inzaghi chiede agli esterni di stare sulla linea dei difensori per la corsa che hanno e per attaccare alle spalle. Essendo abituato a giocare a 4 mi sembra più adattabile a livello difensivo rispetto ad Hakimi: ha meno qualità tecnica, ma difensivamente è già più avanti".