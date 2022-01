Balzarini: “Dybala-Juve? Resta all’80%. Inter? Se ha quest’opportunità…”

Le parole del giornalista di SM: "La strategia del disturbo non preclude il fatto di provarci e questo può portare al compimento dell'operazione"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Gianni Balzarini, inviato e giornalista di SportMediaset, ha parlato così della quesitone legata al futuro di Paulo Dybala: “La strategia del disturbo non preclude il fatto di provarci e questo può portare al compimento dell'operazione. Se all'Inter viene data questa opportunità ci prova, una grande società deve farlo. Marotta si è comportato così in tante altre situazioni di mercato, anche quando era ad della Juve. Questi club devono essere presenti quando certi giocatori si liberano a zero. In questo momento dico 80% di permanenza contro 20% di addio, nel senso che alla fine l'accordo si farà. Ora la vedo così, poi il mercato può riservare delle sorprese e farti saltare i piani. Il fatto che resti è più sì che no. Se predi Dybala devi trovare un grande giocatore a costo zero e non è facile”.