Ex Inter, Osvaldo scomparso da 15 giorni e il Banfield lo taglia: “Non fa parte della rosa”

Era tornato in campo dopo un’assenza lunga quattro anni, sembrava la chiusura di un cerchio ma così non è stato. Daniel Osvaldo torna a far parlare di sé. L’ex nerazzurro è irreperibile da 15 giorni, inevitabile la decisione del Banfield di tagliarlo fuori. “Non fa parte della rosa, così è difficile che continui“, ha detto il vice presidente del club, Oscar Tucker. “Abbiamo sempre avuto un dialogo con lui, ma ha parlato con l’allenatore e ha chiesto tempo, la sua permanenza qui è molto complicata“.

(Corriere della Sera)