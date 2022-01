Barak: “Vorrei giocare la Champions e lottare per lo scudetto. Mi sento pronto”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Verona ha ben chiari quali sono i suoi obiettivi

Antonin Barak è uno dei pilastri del Verona di Tudor. Il centrocampista è protagonista di un'ottima stagione e su di lui ci sono gli occhi dei grandi club. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , il giocatore ha ben chiaro qual è il suo obiettivo. "Voglio finire bene la stagione, fare tanti gol e assist e ottenere più punti possibili. Possiamo riuscirci, perché stiamo giocando bene in fase offensiva, il Verona ha la possibilità di disputare un campionato che la società e i tifosi ricordino a lungo. Sono curioso di veder dove possiamo arrivare: prima la salvezza, e magari poi con meno tensione possiamo tentare di arrivare in Europa, la possibilità c’è. Sento che questo gruppo può mettere sotto pressione squadre come Lazio e Fiorentina. Poi io vorrei giocare in Champions. Quando ero nello Slavia, era bello lottare per lo scudetto. Vorrei riprovare queste emozioni".

«Io mi sento pronto, poi vediamo che succede. All’Europeo con la Repubblica Ceca abbiamo fatto un grande risultato e siamo in corsa per il Mondiale, sarà molto dura anche perché giocheremo sempre in trasferta, ma abbiamo una grande occasione. E in quelle partite ho capito che posso essere importante per un club importante. Questi 4 mesi saranno decisivi per me, la mia nazionale e il Verona».