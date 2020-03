Alessandro Barbano, vice direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare delle recenti polemiche tra Inter e Lega Calcio: “Ha fatto molto male Steven Zhang ad offendere il presidente della Lega Calcio. Sono stati commessi errori madornali, ma Dal Pino non merita le offese, non è pensabile che l’educazione sia un passo indietro nel calcio“.