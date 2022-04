Barbano: “Scudetto? Se vincerà la migliore, sarà l’Inter. Rispetto al Milan…”

Il focus del giornalista sul Corriere dello Sport di oggi a proposito della lotta scudetto in Serie A

Alessandro Barbano, nel corso del suo focus per il Corriere dello Sport di oggi, ha parlato della lotta tricolore. Queste le sue considerazioni: "La Lazio regala, il Milan ringrazia, il Napoli affonda: lo scudetto resta appeso alla coda del Diavolo, e adesso tocca al Bologna dire chi da mercoledì parte davanti nelle ultime quattro partite. Però da ieri è una sfida solo a due. Tra un’Inter agonisticamente ubiqua, tatticamente razionale, caratterialmente motivata. E un Milan creativo ma inconcludente, potente ma distratto, arrembante ma con discreto disordine. Come al solito. Se vincerà il migliore, il migliore è l’Inter. Che ha anche una partita in più e il favore del calendario. Ma una stagione così incerta ci ha abituato a continue altalene di rendimento, e tutto può accadere. Di sicuro ci sarà da divertirsi fino all’ultimo".