GdS – Mihajlovic-Conte, duello da barbecue. Antonio non ha dimenticato ‘lo scherzetto’

A San Siro domani si gioca Inter-Bologna. E ci sarà una partita nella partita, quella tra Conte e Mihajlovic. Che a bordo campo daranno vita – dice La Gazzetta dello Sport – ad un duello da barbecue. Accesissimo. “Conte non ha dimenticato lo scherzetto del 5 luglio: Sinisa ribaltò il risultato al Meazza nel finale, poi Antonio andò a tuonare davanti alle telecamere e disse: «Siamo tutti in discussione, io per primo. Ho dovuto prendere il pacchetto Inter preconfezionato»”, ricorda la rosea. Il Bologna finora non ha avuto mezze misure, vince o perde, non ha mai pareggiato ed è una forza ma anche un limite che Conte conosce.

(Fonte: gazzetta.it)