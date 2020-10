CL – Dembele e Messi affondano la Juve: il Barça vince allo Stadium. Bruges-Lazio 1-1

Una brutta Juve perde in casa contro il Barcellona. All’Allianz Stadium è la squadra di Koeman a fare la partita e passa in vantaggio con Dembelé. Nella ripresa i blaugrana gestiscono in vantaggio e trovano il raddoppio su rigore trasformato da Messi. I bianconeri terminano la gara in 10 uomini per l’espulsione di Demiral. La Lazio, l’altra italiana impegnata stasera, pareggia in casa del Bruges. Alla rete di Correa, risponde Vanaken su rigore.

Gli altri risultati:

SIVIGLIA-RENNES 1-0

KRASNODAR-CHELSEA 0-4

DORTMUND-ZENIT 2-0

FERENCVAROS-DINAMO KIEV 2-2

MANCHESTER UNITED-LIPSIA 5-0

BASAKSEHIR-PSG 0-2