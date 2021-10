Barça, Aguero: “L’addio di Messi? Sono rimasto scioccato e lui era a pezzi”

In un'intervista al Pais, l'argentino parla del proprio sbarco nella capitale catalana, dove però non ha più trovato Messi

"Quale giocatore non vorrebbe indossare la maglia del Barcellona, a prescindere da come va la squadra in campionato e in coppa? Sono arrivato con l'aspettativa di giocare al fianco di Leo Messi e pensavo venisse costruita una buona squadra, cosa il club stava cercando di fare. Quando mi hanno chiamato ho pensato: 'Non mi interessano i soldi che guadagnerò, voglio aiutare la squadra, impegnandomi al massimo".