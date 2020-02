Il Barça a caccia di un esterno dopo gli infortuni. Ma la scelta del rinforzo dipende da… Lautaro

È gran bagarre per Lautaro Martinez. In estate le big europee sono pronte a darsi battaglia per accaparrarsi l’attaccante dell’Inter.

“L’ attaccante dell’Inter è scelto per la prossima stagione e il club è disposto a pagare la sua clausola risolutiva , che è di 111 milioni . Ma prima il Barça deve trovare un attaccante per sistemare il reparto offensivo di Setién. Sempre tenendo presente in estate il grande obiettivo è Lautaro.

Il “fattore” Lautaro è stato preso in considerazione durante l’analisi del mercato e dei candidati per rafforzare il reparto. L’incontro di ieri è stato il ‘casting’ definitivo per designare il prescelto, con quattro nomi sul tavolo. Ángel (Getafe, 32 anni), che sembra essere il migliore, Lucas Pérez (Alaves, 31 anni), Loren Morón (Betis, 26 anni). Il Barça ha anche studiato l’opzione di Roger Martí (Levante, 29 anni), che per la prima volta è stato offerto da un intermediario e la cui opzione è stata studiata molto seriamente, anche se fonti del club hanno dichiarato ieri sera che il capocannoniere nazionale non è tra i candidati finali. Con queste opzioni sul tavolo, il Barça è in attesa di ricevere l’ OK della commissione medica della Lega per prendere una decisione e affrontare una firma che richiederà un investimento di circa 10-15 milioni e che può solo scendere in campo nella Liga, poiché l’elenco in Champions è già chiuso e in Europa non consentono ai giocatori di registrarsi in caso di infortunio a lungo termine”, spiega Mundo Deportivo.