Barça-Inter, pagelle GdS: “Lautaro top, ci sono due insufficienti oltre ad Asllani”

Tanti voti alti ma tre insufficienze per l'Inter secondo La Gazzetta dello Sport per la sfida del Camp Nou. Il migliore in campo è Lautaro (8): "Palo più palo uguale gol, gioiello per una serata da ricordare. E sì che fin lì era stata una partita di sofferenze. L'assist a Gosens sarebbe piaciuto anche a Messi, che qui lo voleva", commenta la Rosea. Stesso voto per Barella e Inzaghi, mentre sono da 7 Onana, Bastoni, Calhanoglu, Dzeko e Gosens. 6,5, invece, per Skriniar, Mkhitaryan, Darmian e Dimarco. Tre, come anticipato, gli insufficienti: 5,5 per Dumfries mentre i peggiori sono Asllani e De Vrij, voto 5 per entrambi.