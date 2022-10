Barça-Inter, Zenga: “Due punte o Mkhitaryan? Ecco cosa farei io. A volte…”

Alla vigilia dell'importante Barcellona-Inter , Walter Zenga ha analizzato la gara di Champions League con un video postato sul suo canale YouTube. "Sicuramente il Barça farà la sua partita, l'Inter dovrà fare la partita e non dovrà aspettare troppo, concedere troppo campo al Barça perché prima o poi qualcosa succede. C'è una problematica, Inzaghi è rimasto con soli due attaccanti, Lautaro e Dzeko. Leggo che potrebbe portare Mkhitaryan dietro una delle due punte per risparmiarle e giocare nel secondo tempo. Potrebbe essere una scelta giusta per gestire le forze anche perché Dzeko ha giocato 90'. È importante questa partita perché il Barcellona giocherà in casa contro l'Inter e il Bayern, mentre i nerazzurri giocheranno in casa contro Barcellona e Bayern".

"Io parto da un presupposto, a volte le caratteristiche delle squadre sono anche di tipo difensivo. Se diamo campo a Dembelé, Rafinha, probabilmente abbiamo qualche problema. Come abbiamo visto contro Barcellona e Sassuolo teniamo la linea un po' più bassa, non ci sarebbe niente da vergognarsi. Ci sono dei momenti che vanno usati durante la stagione. In momenti in cui stai benissimo te la giochi a viso aperto. Ci sono invece altri momenti in cui stare tranquilli. Non devi giocartela per il apri, ma nella maniera giusta. Mi auguro di vedere una squadra che ha fatto vedere lo spirito di sacrificio col Barcellona, ha fatto vedere quello spirito di attenzione col Sassuolo. Due punte o Mkhitaryan? Io me la giocherei con le due punte in partenza".