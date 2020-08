In Spagna – Lautaro è tra i primi tre obiettivi di Koeman: “Il problema è il costo”

In Spagna continuano a parlare del mercato del Barcellona e guardano a Milano e a Lautaro Martinez. Anche il quotidiano spagnolo El Desmarque scrive che l’argentino è tra i primi tre nomi che Koemen avrebbe fatto per il mercato della prossima stagione. Secondo queste indiscrezioni i tre calciatori richiesti sono Eric Garcia (City), Donny Van de Beek (Ajax) e appunto l’interista. Ancora nessuna certezza però sul fatto che la trattativa vada in porto. Il giornale scrive: “Quello che sembra più complicato, almeno per ora, è proprio quel terzo acquisto. Stiamo parlando di Lautaro Martínez, il grande obiettivo del Barcellona per rafforzare l’attacco. Il problema più grosso è il costo del cartellino, 111 mln di euro. Acquistare un attaccante è la priorità per il Barcellona, ma l’arrivo di Lautaro non sembra facile”.

(Fonte: El Desmarque)