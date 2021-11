Barcellona, tegola Aguero. Barjuan: “Indisponibile per almeno tre mesi e poi…”

Il Barcellona perde Sergio Aguero per almeno altri tre mesi: ad annunciarlo è il tecnico dei catalani, Sergi Barjuan

Il Barcellona perde Sergio Aguero per almeno altri tre mesi. Il Kun ieri sera è finito in ospedale dopo un dolore toracico che lo ha costretto ad abbandonare il campo nel corso di Barcellona-Alaves in seguito a uno scontro di gioco. I media catalani hanno parlato di aritmia cardiaca, oggi in conferenza stampa il tecnico ad interim Sergi Barjuan non ha voluto dare indizi ma in serata ecco la nota del club: l'attaccante argentino, arrivato la scorsa estate a parametro zero dal Manchester City, "È ' stato sottoposto a un procedimento diagnostico e terapeutico da parte del dottor Josep Brugata. E' indisponibile e nei prossimi tre mesi si valuterà l'efficacia delle cure per determinare il suo processo di recupero", fa sapere la società senza fornire ulteriori dettagli.