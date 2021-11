Barcellona, Aguero: “Adesso è tempo di riprendersi e aspettare altre notizie”

In una clip diffusa sul profilo Twitter dei blaugrana, l'attaccante ringrazia tutti per i messaggi di supporto

"Adesso è tempo di riprendersi e aspettare altre notizie". E' un Sergio 'Kun' Aguero sorridente quello che saluta in un breve video i tifosi del Barcellona mandando loro "un grande abbraccio". Nella clip, diffusa sul profilo Twitter dei blaugrana, l'attaccante ringrazia "tutti per i messaggi di supporto". L'argentino, ha fatto sapere il club nei giorni scorsi, dovrà stare fermo "minimo per tre mesi" a causa dell'aritmia cardiaca rilevata durante la partita di campionato contro l'Alaves e che lo ha costretto al ricovero in ospedale.