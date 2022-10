Barcellona, allenamento in vista dell’Inter: 5 assenti sicuri per Xavi

I catalani, dopo il successo in Liga contro il Celta Vigo, sono tornati in campo per preparare il match contro i nerazzurri

Il Barcellona, dopo il successo per 1-0 contro il Celta Vigo, è tornato ad allenarsi in vista del match di Champions League contro l'Inter. Come scrive Sport, Xavi ha aggregato al gruppio anche i giovani Marc Casadó, Sergi Rosanas, Chadi Riad e Fabio Blanco. Con le assenze sicure di Araujo, Kounde, Depay, Kessie e Bellerin, potrebbero esserci chance di convocazione per qualcuno della squadra B.