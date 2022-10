TS – Barcellona, clima infuocato che nasconde paura: un vantaggio per l’Inter?

Un vero e proprio inferno: è quello che attende l'Inter a Barcellona. Da giorni calciatori, allenatore e dirigenti catalani stanno "scaldando" il clima in vista della sfida di domani (decisiva per i blaugrana), e il Camp Nou si preannuncia infuocato. Un'arma a doppio taglio, come scrive Tuttosport: "Hanno paura. E questo per l'Inter può essere un vantaggio. Tanti indizi lo dimostrano: i cori dei tifosi del Barcellona anti-nerazzurri (domenica, durante la gara con il Celta Vigo si sono avvertiti a fine primo tempo e prima del termine della partita), il clima da caccia alle streghe creato artificialmente contro gli arbitri e la Uefa da Joan Laporta e l'ammissione da parte di Xavi sul fatto che, dopo la pausa per le Nazionali, la sua squadra abbia smarrito il filo del gioco.

La stiracchiata vittoria di domenica è stata cementata grazie alle parate di Ter Stegen che però non hanno salvato il Barça dalle critiche, feroci, per la prestazione offerta. Possibile che la squadra avesse già in testa l'Inter, diventata "nemico pubblico numero 1" dopo la vittoria di San Siro. Non superare il girone di Champions sarebbe un fallimento per un club che per finanziare una campagna acquisti da 150 milioni ha venduto asset importanti, come diritti tv e una parte dei Barça Studios".