Barcellona, decisione storica per il Coronavirus: ceduti i diritti del nome dello stadio

Decisione storica del Barcellona che ha deciso di cedere i diritti del nome dello stadio “Camp Nou” alla Barça Foundation. A comunicarlo è lo stesso club blaugrana che ha spiegato come tale decisione, attiva dalla prossima stagione, sia stata presa per cercare di trovare uno sponsor per raccogliere fondi da investire nella ricerca di progetti sviluppati in Catalogna e nel resto del mondo. L’intero ricavato sarà devoluto alla ricerca per limitare gli effetti del Covid-19. Gli introiti andranno a costituire un fondo che sarà diviso in parte per un progetto sul coronavirus mentre il resto sarà condiviso tra altri progetti paralleli.