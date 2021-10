Barcellona, disastro bilancio 2020-21: rosso di 481mln, crollano i ricavi

Il Barcellona ha chiuso l'esercizio 2020-2021 con un rosso di 481 milioni. La perdita è legata al calo delle entrate e all'aumento delle spese

I ricavi operativi di 631 milioni di euro per il 2020/21 sono in calo del 26% rispetto agli 855 milioni di euro dell'anno precedente (- 224 mln). Inoltre la spesa è aumentata del 19% nel confronto con la stagione scorsa, passando da 955 milioni a 1,136 miliardi di euro, la cifra più alta di sempre nella storia del Club. La società presenterà un bilancio per la stagione 2021/22 con 765 milioni di euro di entrate davanti ai rappresentanti dei soci, il 21% in più rispetto alla scorsa stagione. L'incremento è dovuto principalmente al recupero degli incassi con la progressiva riapertura dello stadio e dei negozi.