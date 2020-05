Barcellona, deciso il destino di Emerson Royal: non sarà lui la contropartita per Lautaro

Non sarà Emerson Royal una delle contropartite tecniche scelte dal Barcellona per arrivare a Lautaro Martinez: secondo il Mundo Deportivo, i catalani non hanno intenzione di privarsi del promettente esterno destro brasiliano (classe ’99), e hanno per lui piani importanti. Il giocatore, attualmente in forza al Betis Siviglia, resterà in prestito per un’altra stagione in Andalucia, per poi fare ritorno al Camp Nou a partire dall’estate del 2021. Niente da fare, quindi, per l’Inter, che aveva preso in considerazione il profilo di Emerson per intavolare l’affare Lautaro.