Mercato – Barcellona, è fatta per l’ex Inter Manaj: accordo raggiunto, ufficialità in arrivo

Un ex calciatore dell’Inter è pronto a indossare la maglia del Barcellona. Secondo quanto riporta il quotidiano catalano Sport, l’attaccante albanese Rey Manaj sarebbe ormai a un passo dai blaugrana. Dopo aver firmato in estate un contratto fino al 2024 con l’Albacete, per il classe ’97 si aprono le porte del Barcellona B, la seconda squadra del club catalano.

Manaj andrà a sostituire Ansu Fati e Carles Perez, che ormai sono costantemente aggregati alla prima squadra di Valverde.