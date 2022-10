Inter, serve un altro capolavoro. Per Inzaghi c’è un dubbio principale per il Camp Nou

"Simone Inzaghi sa di averla scampata all’andata e la sua faccia dopo il tocco di mano in area di Dumfries oltre il 90’ (non sanzionato in mancanza di un’immagine definitiva) era tutta un programma. Ma l’Inter ha due risultati a disposizione, come del resto ha solo due attaccanti, Dzeko e Lautaro, che non segna da otto partite ma a scanso di equivoci dice «non firmo per il pari, solo per la vittoria»: spendere tutte e due le punte dall’inizio o sfruttare la verticalità di Mkhitaryan dietro l’argentino (con Gagliardini mezzala) è il dubbio principale", riporta il Corriere della Sera.