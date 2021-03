UFFICIALE / Laporta è il nuovo presidente del Barcellona

Si sono tenute oggi le elezioni per il numero uno del club blaugrana. Su tre candidati ha vinto il dirigente già alla guida del club in passato

L'annuncio è arrivato in pratica quando lo sfoglio era a metà. Juan Laporta è il nuovo presidente del Barcellona. Si sono tenute in queste ore le elezioni e il dirigente, già alla guida del club nel 2003 e nel 2010 (gli interisti lo ricordano bene in certi ricordi bellissimi) è stato eletto alla guida della società blaugrana.

"Víctor Font e Toni Freixa, gli altri due candidati, non hanno nemmeno aspettato la fine dello scrutinio e neanche la conferma ufficiale della sua vittoria per complimentarsi con lui. La fiducia dei soci, in un momento critico per il calcio, è andata a Laporta che ha ottenuto più del 50% dei voti. "Voglio fare i complimenti a Laporta per questa vittoria, che non permette alcun tipo di discussione. Adesso dobbiamo sostenere il nostro Presidente. Un'affluenza così alta legittima la sua vittoria".