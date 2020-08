Il cambio di allenatore non cambia i piani di mercato del Barcellona: secondo quanto riporta AS, anche Ronald Koeman avrebbe messo in cima alla lista dei desideri Lautaro Martinez, considerato l’elemento ideale per raccogliere l’eredità di Luis Suarez. L’ostacolo maggiore, ancora una volta, sarebbe rappresentato dalle richieste dell’Inter, che potrebbero diventare ancora più grandi dopo la finale di Europa League e definitivamente insostenibili per le casse catalane.