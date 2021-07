Barcellona, 4-0 in amichevole al Nastic: tripletta dell’ex Inter Rey Manaj

L'ex meteora nerazzurra, oggi al Barcellona B, ha realizzato una tripletta nell'amichevole di oggi della prima squadra

Comincia in maniera positiva la stagione del Barcellona di Ronald Koeman. I catalani, infatti, oggi in campo in amichevole contro il club di Segunda Division Nastic de Tarragona, sono infatti risultati vincitori con un tondo 4-0. Tra i protagonisti del match c'è l'ex meteora dell'Inter Rey Manaj, oggi al Barcellona B, schierato come centravanti nel secondo tempo e autore di una splendida tripletta. Meraviglioso il gol dell'1-0, pubblicato dallo stesso Barcellona su Twitter. Una rete da centravanti vero.