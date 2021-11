Barcellona, Xavi pagherà 2,5 mln per lasciare l’Al Sadd. Recupererà il denaro…

L'allenatore pagherà metà della propria clausola rescissoria all'Al Sadd, circa 2,5 milioni di euro

Intanto Xavi ha salutato con un pranzo gli ormai suoi ex giocatori del club qatariota, che allenava dalla stagione 2019-2020 e che lascia in testa in campionato nazionale. Tra abbracci e strette di mano, non sono mancate le lacrime. Fonti del Barcellona nel primo pomeriggio avevano fatto sapere al Mundo Deportivo che l'annuncio del club Al Sadd relativo all'accordo raggiunto per liberare Xavi sarebbe stato un modo per fare pressione affinché il club catalano pagasse la clausola rescissoria che legava il tecnico alla società qatariota fino al 2023.