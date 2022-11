Barcellona, Piqué annuncia il suo ritiro: “Sabato sarà la mia ultima partita al Camp Nou”

Gerard Piqué dice basta: il difensore catalano, uno dei simboli del Barcellona di questi ultimi 15 anni, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Una decisione resa nota attraverso un video postato sui propri canali social: "In queste settimane, mesi, molta gente ha parlato di me. Fino ad ora non ho detto nulla, ma adesso voglio essere io a parlare di me. Sono tifoso del Barcellona fin da bambino. Fin da piccolo non desideravo diventare un calciatore, ma volevo essere un calciatore del Barcellona. Ho realizzato molti dei miei sogni: sono arrivato in Prima Squadra del Barcellona, ho vinto tutti ogni titolo possibile, sono diventato campione d'Europa e del Mondo. Ho giocato al fianco di alcuni dei migliori calciatori della storia, sono stato capitano, ho trovato amici che mi resteranno per sempre. 25 anni fa sono arrivato al Barcellona, me ne sono andato e sono tornato. Il calcio mi ha dato tutto, il Barcellona mi ha dato tutto, i tifosi mi hanno dato tutto. E ora che i sogni di questo bambino si sono realizzati, voglio dire che è il momento di chiudere questo cerchio. Ho sempre detto che dopo il Barcellona non ci sarebbe stato più alcuna squadra, e così sarà. Questo sabato sarà la mia ultima partita al Camp Nou".