Sport – Barcellona, effetto domino: l’affare Pjanic è fondamentale per sbloccare l’operazione Lautaro

Due operazioni slegate, ma intrecciate tra loro: il Barcellona pesca in Serie A e lavora al doppio colpo Pjanic–Lautaro. Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo Sport, l’arrivo del centrocampista bosniaco della Juventus sarebbe il primo passo dell’operazione Lautaro Martinez con l’Inter.

Il maxi scambio con il club bianconero prevede, infatti, il passaggio di Semedo e Todibo alla corte di Sarri in cambio di Pjanic, De Sciglio e un conguaglio di 25 milioni di euro. Un tesoretto che servirà per il trasferimento di Lautaro Martinez. Secondo Sport, l’accordo tra Barcellona e Inter per l’argentino è tutt’altro che vicino: i nerazzurri vogliono tra gli 80 e i 90 milioni di euro mentre i catalani vogliono inserire diverse contropartite tecniche tra cui Rakitic, Umtiti e Rafinha, che potrebbe tornare a Milano dopo i sei mesi in prestito nella stagione 2017/2018.