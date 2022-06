Barcellona, Romeu: “Chiederemo ai nostri sforzi su ingaggi. Superlega? Vinceremo”

Il club chiederà ai suoi calciatori un nuovo sforzo per abbassare il monte ingaggi complessivo

Il Barcellona chiederà ai suoi calciatori un nuovo sforzo sugli ingaggi. Lo ha confermato all'emittente "Rac-1" il vicepresidente Eduard Romeu , facendo il punto sulla situazione economica del club: «Il nostro monte ingaggi è di 560 milioni di euro, quello del Bayern è di 300 e quello del Real di 400. Le trattative con i giocatori saranno individuali e saranno fatte in funzione degli interessi tecnici».

La dirigenza chiederà ai calciatori di ridursi gli stipendi o accettare dei differimenti, nella consapevolezza che qualcuno potrebbe chiedere di essere ceduto. «E' una decisione del giocatore. Ognuno di loro ha un accordo firmato, stiamo parlando di mettergli le mani in tasca», riconosce Romeu.

Il dirigente ribadisce la volontà di portare avanti il progetto Superlega ("vinceremo in tribunale") e fissa in 700 milioni di euro la cifra necessaria per rimettere le cose a posto dopo i disastri della gestione Bartomeu. Gestione che l'attuale vicepresidente blaugrana imputa anche al numero uno della Liga, Javier Tebas: «E' corresponsabile di questa situazione perché l'ha permessa. Diceva sì a tutto contro gli interessi del Barcellona».