SuperLega, clausola particolare nel contratto del Barcellona: rimarrà solo se…

Il Barcellona resterà tra i club della SuperLega a una condizione: ecco la clausola inserita nel contratto dal presidente Laporta

Così il referendum sulla Superlega sarà oggetto della prossima Assemblea dei soci, che si terrà in data da stabilirsi. Ma Laporta, che ha già avuto il conforto dei legali che ha consultato, è stato chiaro: il Barcellona rimarrà nella Superlega solo se avrà il via libera dei soci, ovvero se prevarrà il Sì nelle votazioni. Altrimenti abbandonerà l'idea di far parte del super torneo.