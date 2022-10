GdS – Il Barcellona teme complotti: Laporta in pressing su arbitri e UEFA

A mettere in chiaro le cose ci ha pensato il club con le norme per i nerazzurri:

"Il 14 aprile scorso nei quarti di Europa League il Camp Nou fu invaso da 30.000 tedeschi che indossavano la maglia (bianca, peraltro…) dell’Eintracht Francoforte. A vendere i biglietti ai tedeschi erano stati gli stessi catalani, per nulla interessati all’incontro della seconda competizione europea ma non al tema economico derivato dalla rivendita dei propri abbonamenti. L’Eintracht vinse 3-2, il Barça uscì e aprì un’inchiesta interna che non portò da nessuna parte, perché i responsabili erano da ricercare all’interno del mondo blaugrana".

"Negli uffici del Camp Nou pensano a voce alta che contro il Barça a Nyon, sede Uefa, sia in atto una specie di complotto legato all’appoggio del club alla Superlega, cosa che però non sembra valere per il Real Madrid di Florentino Perez che di quel torneo è il massimo patrocinatore. Al Camp Nou già normalmente prima delle partite di Champions l’inno della Uefa è subissato di fischi, peggio che l’inno di Spagna in una finale di Copa del Rey. Figurarsi stasera. Laporta è arrivato a invocare l’istituzione della Superlega come unica via contro la distorsione attuale del gioco del calcio operata dalla classe arbitrale, fischietti che con il super torneo diventeranno improvvisamente professionisti seri e inattaccabili".