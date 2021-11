Barcellona, trattative per Xavi a un punto di svolta: “Non vedo l’ora di tornare a casa”

Sono a un possibile punto di svolta le trattative per portare Xavi alla guida del Barcellona

Sono a un possibile punto di svolta le trattative per portare Xavi Hernandez alla guida del Barcellona, dopo l'esonero di Ronald Koeman avvenuto la settimana scorsa. Oggi - riportano i giornali spagnoli - sarà lo stesso ex centrocampista blaugrana ad incontrare lo sceicco Mohammed bin Khalifa Al Thani, presidente dell'Al Sadd, per negoziare la sua dipartita dal club qatariota.