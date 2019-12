Mercato Inter, messaggio di Valverde: Vidal titolare in Barcellona Alaves

Che sia un messaggio di mercato o meno, lo scopriremo nei prossimi giorni. Ma intanto è doveroso registrare che in Barcellona-Alaves, in campo tra pochi minuti al Camp Nou in Liga, sarà titolare anche Arturo Vidal, grande obiettivo di mercato dell’Inter di Antonio Conte. Ecco le formazioni ufficiali:

BARCELLONA (4-3-3) ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Vidal, Busquets, Alenà; Suarez, Messi, Griezmann.

ALAVES (4-2-3-1) Pacheco; Martì, Ely, Navarro, Duarte; Pons, Manu; A. Vidal, Munoz, Wakaso; Lucas.