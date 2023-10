Barella, ieri presenza numero 200 con l’Inter: nell’attuale rosa solo due ne hanno di più

200 presenze , 200 volte in campo con la maglia nerazzurra in tutte le competizioni per Nicolò Barella . Giocando da titolare il match contro la Roma, il centrocampista ha tagliato il prestigioso traguardo, diventando il terzo giocatore della rosa a collezionare così tanti gettoni con l'Inter dopo Stefan de Vrij (213) e Lautaro Martínez (251).

Arrivato a Milano nell'estate del 2019, il numero 23 ha debuttato in maglia nerazzurra il 26 agosto nel poker casalingo contro il Lecce e ha segnato il suo primo gol all'esordio in Champions League qualche giorno più tardi, contro lo Slavia Praga. 20 i gol segnati in quattro stagioni in cui ha conquistato uno Scudetto, due Supercoppe Italiane e due Coppe Italia.