Barella, traguardo amaro: contro il Real Madrid presenza numero 50 in maglia Inter

Traguardo importante per Nicolò Barella: il centrocampista dell’Inter, in occasione del match di ieri sera contro il Real Madrid, ha raggiunto le 50 presenze con la maglia nerazzurra.

Quella contro il Real Madrid è stata la presenza numero 50 con la maglia nerazzurra. Un traguardo tagliato con una prestazione eccellente bagnata da un meraviglioso assist di tacco per Lautaro Martinez. Barella, nelle 50 apparizioni con l’Inter dal 2019, ha collezionato 4 gol e 12 assist. Le presenze del numero 23 nerazzurro sono così suddivise: 33 in Serie A, 7 in Champions League, 6 in Europa League, 4 in Coppa Italia.

(inter.it)