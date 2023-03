CorSera – Inter, Barella e Acerbi male in Italia-Inghilterra: entrambi bocciati

Comincia con una sconfitta il cammino dell'Italia nelle qualificazioni al prossimo Europeo: gli Azzurri vengono battuti dall'Inghilterra con il punteggio di 2-1. Due i calciatori dell'Inter in campo, entrambi dal primo minuto: Barella e Acerbi. Il Corriere della Sera li boccia con un 5 in pagella. Barella "è il meno peggio del trio di centrocampo del primo tempo, ma è nervoso, impreciso, falloso. Che si butti sempre nella mischia però non c'è dubbio: esce dopo un colpo duro preso da Maguire". Acerbi "lotta come un dannato, appoggia anche l'azione con convinzione, ma ogni palla in area nel primo tempo è un pericolo".