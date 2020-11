E’ giornata di amichevole per l’Italia, che stasera affronterà allo stadio Franchi l’Estonia. Non è presente attualmente tra gli azzurri Nicolò Barella, ma secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il centrocampista dell’Inter raggiungerà in serata i compagni a Coverciano. Il giocatore sarà dunque disponibile per le due gare di Nations League.