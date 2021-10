Inter, Barella aveva anche opzioni economicamente più vantaggiose: l’aneddoto

Un interessante retroscena sul centrocampista nerazzurro, che sta trattando con la società per prolungare il contratto

Un interessante retroscena su Nicolò Barella arriva da Sky Sport. Come svelato dall'inviato ad Appiano Gentile,quando il giocatore ha accettato l’offerta dell’Inter aveva anche opzioni economicamente più vantaggiose. Ma ha sposato il progetto Inter, ora è campione d’Italia e d’Europa, da talento è diventato campione. Per questo i nerazzurri sono al lavoro per prolungare il suo contratto, nonostante la scadenza sia fissata al 2024. Un importante riconoscimento che la società vuole dare al giocatore.